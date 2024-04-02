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مصري معالج بالرقية الشرعية يهتك عرض 3 فتيات بالكويت

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الثلاثاء، 02-04-2024 12:45 م


أيدت محكمة التمييز في الكويت حبس معالج قرآن مصري الجنسية 5 سنوات لاعتدائه على 3 قاصرات في شقته بالمهبولة، حيث كان يفترض أن يقوم بعلاجهن من خلال الرقية الشرعية.
وكشفت " القبس " الكويتية ، أن بداية الواقعة عندما قام والد الفتيات الثلاث بمراجعة المتهم في سكنه بمنطقة المهبولة من أجل قراءة الرقية الشرعية على بناته لتخليصهن من الحسد، لكنهن خرجن باكيات وأبلغن والدهن بأن المعالج قام بأمور غير أخلاقية وتحرش بهن.
وتقدم والد الفتيات ببلاغ إلى وزارة الداخلية، وبعد التحقيقات أحيلت القضية إلى النيابة ثم المحاكمة ، وكانت قد قضت محكمة كويتية أخرى بخمس سنوات حبسا بحق الراق المصري مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.

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