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مصرع 49 وإصابة العشرات في حريق عمارة بالكويت (فيديو)

حريق
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الخميس، 13-06-2024 10:53 ص

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي إن أقسام المستشفيات العامة التابعة للوزارة استقبلت 56 حالة إصابة ناجمة عن حادث حريق المبنى العمالي في منطقة المنقف الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

وذكر أن الفرق الطبية قامت بالتدخل السريع في موقع الحادث وعلاج 11 حالة إلى جانب 4 حالات نقلت للمستشفيات وهي متوفية في حين بلغ عدد حالات الوفاة بالموقع 45 حالة ليصبح العدد الكلي لحالات الوفاة من الحادث 49 حالة وفاة. حسب وكالة كونا.

حالة المصابين

وأوضح أنه تم دخول 41 مصابا إلى أجنحة الباطنية والجراحة والعظام في المستشفيات إذ تنوعت الحالات ما بين اختناق وضيق تنفس وتسمم باستنشاق غاز الدخان (أول أكسيد الكربون) وحالات حروق وسقوط من علو ما أدى إلى كسور متفرقة وإصابات جراحية.

علاج

وأفاد العوضي بأن تسع حالات (من أصل 41 حالة أدخلت المستشفيات) تتلقى الإجراءات العلاجية اللازمة عبر وحدات العناية المركزة لافتا إلى التصريح بخروج 11 حالة من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم واستقرارها والاطمئنان على وضعها الصحي.

 

 

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