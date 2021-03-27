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مصرع و إصابة ٣٠ في انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب في جسر السويس
عقار جسر السويس
السبت، 27-03-2021
06:40 ص
أحمد عادل شعبان
نقلت هيئة الإسعاف ٢٣ مصابا و ٣ وفيات الي مستشفى السلام وجاري البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض في انهيار
عقار جسر السويس
.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بانهيار عقار كبير في تقسيم
عمر بن الخطاب
بجسر السويس.
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عمر بن الخطاب
المصريون
عقار جسر السويس
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