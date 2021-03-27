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مصرع و إصابة ٣٠ في انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب في جسر السويس

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عقار جسر السويس
 
السبت، 27-03-2021 06:40 ص أحمد عادل شعبان
نقلت هيئة الإسعاف ٢٣ مصابا و ٣ وفيات الي مستشفى السلام وجاري البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض في انهيار عقار جسر السويس.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بانهيار عقار كبير في تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس.
 

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