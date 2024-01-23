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مصرع رئيس شركة أمام موظفيه بطريقة مروعة أثناء الاحتفال بإنشاء الشركة (فيديو)

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مصرع رئيس شركة أمام موظفيه بطريقة مروعة أثناء الاحتفال بإنشاء الشركة (فيديو)

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الثلاثاء، 23-01-2024 12:20 م

لقي رئيس شركة تكنولوجيا في الهند مصرعه بطريقة مروعة وقاسية خلال حفل "اليوبيل الفضي" للشركة، أمام أعين المئات الذين شاركوا في الاحتفال.
ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع لحظة مصرع سانجاي شاه، الرئيس التنفيذي لشركة "Vistex Asia" في الهند، إذ سقط من ارتفاع 15 قدماً ليتوفى في الحال.
ووفقاً للمواقع الهندية، أدى الحادث المروع إلى مقتل الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا سانجاي شاه (56 عاماً)، وإصابة رئيس الشركة فيشواناث راجو داتلا (52 عاماً) بجروح خطيرة.
وأظهرت مقاطع الفيديو سانجاي وهو يسقط على خشبة المسرح من صندوق معلق كان يركبه ضمن عرض غير تقليدي بمرور 25 عاماً على تأسيس فرع لشركته في الهند.
الحادث وقع مساء الخميس، وهي الليلة الختامية لاحتفال استمر يومين وحضره 700 شخص، وكان من أبرز الأحداث العرض الجوي، إذ تم رفع قفص حديدي على ارتفاع 20 قدماً فوق المسرح، باستخدام رافعة، وحمل سانجاي وداتلا احتفالاً بمرور 25 عاماً على نجاح الشركة في هذه الصناعة.
ولسوء الحظ، انكسرت السلسلة الحديدية التي تدعم القفص من جانب واحد، ما أدى إلى سقوطهما ووفاة سانجاي شاه، بينما لا يزال داتلا في حالة خطيرة، إذ يعاني من إصابة في الرأس.


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