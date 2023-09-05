مصدر أمني يكشف حقيقة اتهام فاطمة المؤمن لضحايا الحادث بالتحرش بها

الثلاثاء، 05-09-2023
01:31 م
كشف مصدر أمني كويتي معلومات جديدة عن حادث
فاشينيستا الكويت
الشهيرة فاطمة المؤمن
الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، مشيرًا إلى أنها لم تكن تحت تأثير المخدر وقت وقوع الحادث
.
وقال المصدر لبرنامج "تفاعلكم"، على قناة "العربية"، أن التحاليل المعملية أكدت أن الفاشينستا الشهيرة لم تكن تحت تأثير المخدر وقت وقوع الحادث
، بل لم يعثر على مخدرات داخل سيارتها.
وفاة شخص ثالث
وأشار المصدر إلى عدم صحة الأنباء المتداولة حول وفاة شخص ثالث في الحادث
، مشيرًا إلى أن المصابين كانت إصابة أحدهما خفيفة وخرج مباشرة من المستشفى، والآخر كانت إصابته طفيفة وخرج في اليوم الثاني.
وأوضح المصدر، أن مرافق الفتاة لم يصب بأذى وموجود في مخفر الشرطة منذ اليوم الأول.
بلاغ ضد المتوفين بتهمة التحرش
وعن الرواية المنتشرة بشأن تقديم بلاغ ضد المتوفين بتهمة التحرش
، أكد المصدر أن القانون لا يسمح أصلا بتقديم مثل تلك البلاغات ضد متوفين وأن الشائعة مصدرها تغريدة لشخص مجهول، مشددًا على عدم وجود أي وساطات للإفراج عن المتهمة.
الجدير بالذكر أن الفاشينيستا الشهيرة تسببت بحادث
مروري في الكويت
، نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى، ووفاة شخصين كانوا على متنها، وتقرر حبسها 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن تمهيدا لمحاكمتها.