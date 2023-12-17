الأحد 17 ديسمبر 2023
توقيت مصر 20:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

مصطفى الفقي: ضابط وسيم أقام علاقة مع سعاد حسني لابتزازها وهذا ما حدث (فيديو)

فنان شهير يصدم الجميع: سمحت لابنتي بممارسة الجنس مع صديقها

سعودي يقتل أمه وشقيقته ويحرق جثتهما لسبب صادم

حزن وصدمة.. وفاة التيك توكر عبدالرحمن فلانتينو

ما حدث في السعودية أنهى كل شئ.. سبب طلاق شيرين وحسام حبيب

تقرير يكشف صدمة عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد شهرين

مدرسة سعودية تفصل معلم مصري بسبب مباراة الأهلي واتحاد جدة

شاهد.. الشرطة الكويتية تقتحم حفل زفاف داخل قاعة بسبب الحداد على الأمير

بعد ما حدث في مباراة اتحاد جدة.. الأهلي يقرر رحيل هذا اللاعب

مشهور سعودي يرفض عرض زواج من فنانة تركية حسناء ويكشف السبب

IMG-20231217-WA0017
ا
الأحد، 17-12-2023 11:14 ص


أعلن مشهور سناب شات السعودي سعد العنزي المعروف بـ سمول كابتشينو، رفضه الزواج من الممثلة وعارضة الأزياء التركية الحسناء هاندا أرتشيل.
وكانت أنباء ترددت بشأن طلب الفنانة أرتشيل الزواج من سمول كابتشينو وأثار الخبر ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته ظهر كابتشينو في مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه يرفض فكرة الارتباط بهاندا.
وأضاف بأنه يحبها ويحترمها ويقدرها ويتمنى لها كل خير لكن حاليًا ليس لديه النية بالزواج، مشيرا إلى أنه لا أحد يعرف مصداقية الموضوع إلا هو وهي فقط، قائلا: أرفض الزواج والله يوفقها ويسعدها.


إقرأ ايضا

IMG-20231217-WA0018

سعودي يقتل أمه وشقيقته ويحرق جثتهما لسبب صادم

IMG-20231217-WA0019

مدرسة سعودية تفصل معلم مصري بسبب مباراة الأهلي واتحاد جدة

IMG-20231217-WA0011

شاهد.. الشرطة الكويتية تقتحم حفل زفاف داخل قاعة بسبب الحداد على الأمير