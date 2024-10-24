مشهورة سعودية: أبويا زوجني وأنا عندي 15 سنة لرجل عمره 70 عاماً وهذا ما حدث





روت مشهورة "سناب شات" السعودية زهور سعود عن قصة زواجها المتكرر.

و قالت زهور في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: دائمًا تروني أضحك، لكن أبوي زوجني في عمر 15 عامًا لرجل عمره 70 عامًا، وعندما رأيته شعرت بصدمة كبيرة وعُدت إلى بيت أهلي، هذا الموقف أثر فيّ منذ ذلك الحين".

وتابعت قائلة : بعد ذلك، تزوجت مرة أخرى من رجل كان يعاني من مشاكل صحية، لكنني لم أستطع التحمل وتعرضت لتعب شديد استدعى نقلي إلى مستشفى الحرس بجدة، مما أدى إلى أن والدي استرد المهر.

وواصلت "زهور" : حتى زواجي بفلاح وقتها كان فيه مشاكل، وكلام كثير وعشنا ضغط نفسي.