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مشهد يكشف «فبركة» مقلب رامز جلال

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الأربعاء، 06-04-2022 09:25 ص
انهارت الفنانة هنا الزاهد، خلال تعرضها لـ مقلب رامز جلال، وظلت  تصرخ فى البرنامج، وتظهر أنها تبكي بشدة.

وفى لحظة ظهور رامز جلال، بجوارها وخلع الماسك، لم تتفاجأ هنا من ظهور رامز، واستمرت فى الصراخ، وعندما جاءت الكاميرا على وجهها لم تظهر أى دموع، وهو ما يوضح أنها كانت على علم.

حلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» وذلك فى ثالث حلقات البرنامج الذى يعرض فى رمضان 2022.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.


 

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