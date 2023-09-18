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مشهد يدمي القلوب.. ظهور مئات الجثث المتحللة تظهر على شواطئ درنة

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مشهد يدمي القلوب.. ظهور مئات الجثث المتحللة تظهر على شواطئ درنة

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شاطئ درنة
الإثنين، 18-09-2023 11:15 ص


أفادت وسائل إعلام ليبية، أن هناك عددا هائلا من الجثث منتشرة على شواطئ مدينة درنة، مشيرة إلى أن أغلبها متحللة ومنتفخة.

بدوره، أوضح رئيس فريق إنقاذ في مدينة درنة، أن "ارتفاع الأمواج يعرقل جهود الإنقاذ ونحتاج لعناصر متخصصة في انتشال الجثث".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الهيئة الليبية للإغاثة، إن انهيار البنية التحتية في درنة تسبب بتلوث المياه في المدينة.

وحسب قناة "الشرق" السعودية، قال الهيئة الليبية للإغاثة، إن "فرق الإنقاذ تواصل انتشال الجثث في درنة"، مضيفة أنها "تبذل جهودا كبيرة كي لا تنتقل ليبيا من كارثة مناخية لكارثة صحية".

وأضافت: "لن نتجاوز حجم الكارثة في وقت قصير وسنحتاج فترة طويلة".

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