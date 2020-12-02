مشادات وتراشق بالألفاظ بين وزير الخارجية الأمريكية و وزير الخارجية التركي

وزير الخارجية الأمريكية و نظيره التركي

تراشق كلا من وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، و وزير الخارجية التركية ، مولود جاويش أوغلو ، أثناء اجتماع التاتو .

و تم عقد الاجتماع عبر خاصية الفيديو ـ والتي لم تمنع الطرفين من تبادل الاتهامات بالتحريض ونشر التوتر ، حسبما نشرت الصحافة العالمية .

و كان الاتهامات التي وجهها بومبيو إلي نظيره التركي هي اتهام أنقرة بالتصعيد في شرق المتوسط، فيما اتهم الوزير التركي بومبيو بتحريض الأوربيين ضد بلاده .