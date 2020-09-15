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مشادات بين " ترامب " و " بايدن" بسبب حرائق الغابات

ترامب و بادين
ترامب وبايدن
الثلاثاء، 15-09-2020 09:40 ص متابعات- الدويني فولي
تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و جو بادين منافسه في الانتخابات الرئاسية الاتهامات بشأن حرائق الغابات .
وقال بايدن أن ترامب المنتمي للحزب الجمهوري لم يعترف بدوره في  ارتفاع درجات الحرارة الأرض ، منتقدا ترامب لعدم زيارته لمناطق الكوارث مضيفا :" إذا كان لدينا 4 سنوات أخري من إنكار ترامب للمناخ فكم عدد الضواحي التي ستأتي عليها حرائق الغابات وكم عدد الأحياء التي ستغمرها المياه ".
علي الجانب الآخر عندما سأله أحد الصحفيين إذا كان تغير المناخ هو السبب وراء الحرائق قال :" اعتقد أن هذا يتعلق بالإدارة أكثر مؤكدا أن البلدان الأخري ليس لديها هذه المشكلة ، و ألقي بالمسئولية علي مسئولي الغابات ".
جدير بالذكر أن عشرات الحرائق اندلعت علي نطاق لم يسبق له مثيل علي امتداد 4 ملايين فدان في ولايات أوريجون و كاليفورنيا و واشنطن منذ أغسطس ودمرت آلاف المنازل و أودت بحياة ما لايقل عن 35 شخص .

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