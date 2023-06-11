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مشاجرة دامية بالأردن.. أسلحة ودهس وسقوط قتيل ومصابين (فيديو)

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الواقعة
الأحد، 11-06-2023 01:35 م


شهدت مدينة إربد الأردنية مشاجرة دموية بين عائلتين أسفرت عن قتيل وجرحى، وبدأت باشتباك بالأسلحة البيضاء وانتهت بدهس أحدهم بالسيارة.

 

وذكرت مواقع محلية أن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص من عائلتين لكن لم تكشف تفاصيل دوافع الاشتباك، موضحة أن الشرطة تدخلت وألقت القبض على طرفي المشاجرة.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية بوفاة رجل أربعيني وإصابة عدد من الأشخاص إثر تعرضهم لحادث دهس خلال المشاجرة في منطقة كريمة بمدينة إربد الأردنية.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصدر أمني مطلع، أن قوات الشرطة ألقت القبض على أطراف المشاجرة الليلية، وجار التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الواقعة.

 

ووثق مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدته دقيقتان، الاشتباك بين عدد من الشباب يتعاركون في وقت ليلي باستخدام العصي والأسلحة البيضاء، فيما حاولت سيارة دهس عدد منهم أكثر من مرة حتى تمكنت من ذلك في النهاية ليسقط أحدهم قتيلا.

 

ودفعت قوات الأمن الأردنية بتعزيزات من رجال الشرطة للمنطقة التي شهدت المشاجرة العنيفة، بعدما ألقت القبض على جميع المشاركين فيها.

 

فيما علقت مديرية التربية والتعليم الأردنية الدوام في مدرستي "كريمة" الثانوية للبنات و"عمر بن الخطاب" الأساسية للبنين بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

 

وقال مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتور ماجد لافي إن سبب تعليق مديرية التعليم الدوام الدراسي في هاتين المدرستين هو حرصها على سلامة الطلبة في المنطقة لبعد حدوث المشاجرة بين عائلتين.

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