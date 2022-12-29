مشاجرة بالسيوف والسكاكين داخل مستشفى الجهراء بالكويت





شهد مستشفى الجهراء بالكويت، مشاجرة دامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء (السيوف والسكاكين) قبل ان يتدخل رجال الأمن للسيطرة عليها.

وتمكن رجال دوريات إسناد الجهراء السيطرة على مواطنين تشاجرا في مستشفى الجهراء واستخدما في المشاجرة أسلحة بيضاء (سيوفا وسكاكين)، وتمت احالتهما الى المخفر.

وحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية، فإن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بنشوب مشاجرة في مستشفى الجهراء، وان الاطراف المتشاجرة استخدموا الأسلحة البيضاء.

وتابع: وعلى الفور توجه رجال دوريات اسناد مديرية امن الجهراء الى المستشفى، حيث تبين أن خلافا نشب بين مواطنين تسبب في تشاجرهما باستخدام السكاكين والسيوف، قبل أن تتم السيطرة عليهما وانتزاع السيوف والسكاكين منهما.



