السبت 26 سبتمبر 2020
توقيت مصر 23:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجاة فنان مصري من الموت المحقق رفقة هيفاء وهبي

لبنان.. ارتفاع كبير في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطنطا في الدوري الممتاز

بتهمة الاحتيال.. نص دعوى ابنة شقيق ترامب ضد الرئيس الأمريكي

بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة بالمؤسسات القومية الصحفية

اشتعال الأزمة..الفيشاوي يطرح رمضان أرضًا بالـ"بوكس"

الرئيس يأمر بعلاج "روميساء" على نفقة الدولة

بعدما أحدث ضجة في مصر.. رانيا يوسف تطالب بإعدامه

المخدرات تتسبب في استبعاد 17 مرشحًا من انتخابات النواب

العائلة المالكة ببريطانيا تواجه عجزًا بقيمة 45 مليون دولار بسبب كورونا

مسلحون يختطفون طائرة في بلجيكا

763-18-763x470
مسلحون يختطفون طائرة في بلجيكا
السبت، 26-09-2020 09:49 م
تبحث الشرطة البلجيكية عن ثلاثة يشتبه في اختطاف هم طائرة هليكوبتر.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، أن مكتب المدعي العام في أنتويرب قام بإبلاغ قاض للتحقيق اليوم، السبت، بهذا الشأن.

كان ثلاثة من المسلحين اختطفوا أمس طائرة مروحية وأجبروا الطيار على التوجه إل سجنين في بروكسل.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها وكالة بيلجا، فإن الرحلة الجوية بدأت في أنتويرب، ونقلت عن متحدثة باسم الادعاء العام أن الخاطفين بمجرد وصولهم إلى الجو هددوا الطيار البالغ من العمر 36 عاما بالأسلحة النارية.

وأجبر الخاطفون الطيار على المرور فوق سجنين متجاورين بالعاصمة البلجيكية.

وقالت إذاعة "في آر تي" البلجيكية، إن الشرطة تشتبه في محاولة اختطاف ، وأضافت أن المروحية حلقت فوق السجنين لكنها لم تتمكن من الهبوط في الفنائين بسبب حجمهما.

وبحسب بيلجا فقد تم نقل الخاطفين جوا إلى موقف للسيارات شرقي بروكسل، وأنهم ما يزالون في حالة فرار منذ ذلك الوقت.

 

إقرأ ايضا

k-b-1-9999x9999-c

هجوم حاد على مذيعة الجزيرة بعد نشر صورتها دون حجاب

Ei3NPQyWoAEbUL7

لقطة هدف الأهلي الملغي تغضب جماهيره

5f6f5d5f42360432c27317d5

الإخبارية السعودية تكشف عن خسائر فادحة للحوثيين

أخبار متعلقة

الأميرة إليزابيث

ولية العهد تلتحق بالأكاديمية العسكرية