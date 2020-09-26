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مسلحون يختطفون طائرة في بلجيكا
مسلحون يختطفون طائرة في بلجيكا
السبت، 26-09-2020
09:49 م
تبحث الشرطة البلجيكية عن ثلاثة يشتبه في اختطاف هم طائرة هليكوبتر.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، أن مكتب المدعي العام في أنتويرب قام بإبلاغ قاض للتحقيق اليوم، السبت، بهذا الشأن.
كان ثلاثة من المسلحين اختطفوا أمس طائرة مروحية وأجبروا الطيار على التوجه إل سجنين في بروكسل.
ووفقا للمعلومات التي نشرتها وكالة بيلجا، فإن الرحلة الجوية بدأت في أنتويرب، ونقلت عن متحدثة باسم الادعاء العام أن الخاطفين بمجرد وصولهم إلى الجو هددوا الطيار البالغ من العمر 36 عاما بالأسلحة النارية.
وأجبر الخاطفون الطيار على المرور فوق سجنين متجاورين بالعاصمة البلجيكية.
وقالت إذاعة "في آر تي" البلجيكية، إن الشرطة تشتبه في محاولة اختطاف ، وأضافت أن المروحية حلقت فوق السجنين لكنها لم تتمكن من الهبوط في الفنائين بسبب حجمهما.
وبحسب بيلجا فقد تم نقل الخاطفين جوا إلى موقف للسيارات شرقي بروكسل، وأنهم ما يزالون في حالة فرار منذ ذلك الوقت.
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بلجيكا
مسلحون يختطفون طائرة في بلجيكا
مسلحون يختطفون طائرة
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