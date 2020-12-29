الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة صادمة تكشفها روسيا عن أرقام وفيات "كورونا"

الصحة العالمية تحذر من جائحات مستقبلية خطيرة

مسجد باريس ينسحب من المجلس الوطني لهذا السبب

تصريحات غير متوقعة من ميسي عن رونالدو

" بايدن " يتهم البنتاجون بعرقلة انتقال السلطة إليه ويحذر من مخاطر أمينة

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تعرف على توقعات خبراء الارصاد ودرجات الحرارة

الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

وزيرة الصحة تكشف الشهر المتوقع أن يسجل أكثر إصابات ووفيات

طليقة ماجد المصري: «الطلاق الشفوي لا يقع رجعهم لحضنك»

ADS
 

مسجد باريس ينسحب من المجلس الوطني لهذا السبب

مسجد باريس
مسجد باريس
 
الثلاثاء، 29-12-2020 10:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن شمس الدين حافظ ، عميد مسجد باريس انسحابه من مشروع تشكيل مجلي وظني للأئمة كانت الرئاسة الفرنسية قد دعت إلي إنشائه وكلفت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تأليفه منددا بتأثير المكون الإسلامي فذ هذه الهيئة .
وقال عميد المسجد في بيانه " لقد قررت التوقف عن المشاركة في الاجتماعات الرامية إلي تنفيذ مشروع المجلس الوطني للائمة و تجميد كل الاتصالات مع كامل المكون الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مؤكدا أن قراراه نهائي ، حسبما نشرت " سكاي " .
وكان الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ،دفع باتجاه تشكيل مجلس وطني للائمة يكلف المصادقة علي تنشئتهم في فرنسا في إطار مشروع مكافحة التطرف و النزعة الانعزالية .
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي  قد طلب في خطاب ألقاه أكتوبر الماضي و تناول فيه إستراتيجية مكافحة النزعات الانعزالية رسميا تشكيل هذه الهيئة التي تم التطرق مرارا إلي إنشائها من دون إقران ذلم بأي خطوة عملية في هذا الاتجاه .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

مفاجأة صادمة تكشفها روسيا عن أرقام وفيات "كورونا"

بايدن

" بايدن " يتهم البنتاجون بعرقلة انتقال السلطة إليه ويحذر من مخاطر أمينة

المتهمة

"غالية" تعترف لزوجها بخيانته مع زميلها وتطلب الطلاق .. و رد فعل صادم من الزوج

أخبار متعلقة

الرئيس الفرنسي

الأطباء يكشفون آخر تطورات حالة " ماكرون "

الشرطة الفرنسية

مذبحة جديدة في فرنسا.. ضحيتها أفراد الشرطة

0

شاهد.. كيف أصبح ماكرون بعد الإصابة بكورونا

ماكرون

الرئاسة الفرنسية: إصابة «ماكرون» بفيروس كورونا

الرئيسان السيسي وماكرون

فرنسا: نعمل مع مصر من أجل مصالح هذه الدولة