السبت 24 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مواجهة ودية.. خبر غير سار من اتحاد الكرة بشأن معسكر المنتخب القادم

الكويت.. مشاجرة بالسواطير ودهس بالسيارات (فيديو)

" الكلب الأخضر" يثير ضجة في إيطاليا

الصحة العالمية تحذر : الشهور القادمة صعبة وبعض الدول علي طريق خطر

كوريا الشمالية تحذر من الغبار الأصفر القادم من الصين

«مسجد الجن».. لماذا سُمي أغرب مسجد في مكة بهذا الاسم؟

نشر رسوم مسيئة للرسول.. وموقف فرنسا صادم

اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا

وفاة محافظ كفر الشيخ الأسبق نبيل حلاوة

دراسة: كورونا تسبب في زيادة عدد "السناجل" في العالم

ADS
 

«مسجد الجن».. لماذا سُمي أغرب مسجد في مكة بهذا الاسم؟

9998983689
مسجد الجن
 
السبت، 24-10-2020 12:03 م محمد فضل

كشف الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير مركز تاريخ مكة المكرمة، قصة «مسجد الجن» في مكة، مشيرا إلى أنه يُعرف أيضًا باسم “مسجد الحرس”؛ لأن قائد الحرس في الدولة الأموية كان يجمع رجال أمن المدينة هناك ثم يعيد توزيعهم على أنحاء مكة المكرمة لمباشرة مهام الأمن فيها.
وقال “الدهاس” في مقطع فيديو بثته دارة الملك عبدالعزيز، إنه تم تسمية المسجد بهذا الاسم لأن الصحابة افتقدوا النبي ﷺ ذات مرة، وبحثوا عنه في معظم أنحاء مكة المكرمة دون جدوى، وأثناء وجودهم في الحي الذي يقع به هذا المسجد، شاهدوه قادمًا من جهة “المعلاة”.
وأضاف لما سألوه عن غيابه قال لهم ﷺ: “كنت مع إخوانكم من الجن أفقههم في أمور دينهم”، فسُمي المكان “موقع الجن”، ثم لما بُني المسجد في المكان نفسه عُرف باسم “مسجد الجن”.
وتابع أن مسجد الجن كان مهملًا على مدار التاريخ الإسلامي، وفي القرن الحادي عشر الهجري قام أهل مكة ببناء الأشجار حوله فسميت المنطقة باسم “الجنينة”، ثم أمر الملك فهد عام 1421هـ بإعادة بنائه على الطراز العمراني الحديث.
 

إقرأ ايضا

Capture

الكويت.. مشاجرة بالسواطير ودهس بالسيارات (فيديو)

ارشيفية

كوريا الشمالية تحذر من الغبار الأصفر القادم من الصين

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا

أخبار متعلقة

السعودية

السعودية.. تحذيرات عاجل من حالة الطقس في مكة

image-32

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

det-1200x675

إعلامي اسعودي شهير يدخل المستشفى ويطلب الدعاء

suadi-3-1200x675

السعودية.. ضبط عصابة هربت 32 مليون دولار مجهولة المصدر

Capture

عاجل.. السعودية تعلن القبض على خلية إرهابية خطيرة(صور)

image-46845-1200

في السعودية.. إجراءات جديدة للمرور