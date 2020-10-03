السبت 03 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأمطار تهدد السعودية.. والسلطات تحذر وتعلن الطوارئ

الجنيه يضرب الدولار في مقتل بعد انخفاض سعر العملة الأمريكية

أخبار سارة من السعودية لجميع المسلمبن

حكم بسجن داعية سعودي وإغلاق حسابه على "تويتر"

سر ارتداء سلطان عمان العمامة البيضاء في عزاء أمير الكويت

"علماء المسلمين" يرد على تصريحان "ماكرون"

مستشار "ترامب" يفجر صدمة: وضعه خطير

بالفيديو.. لأول مرة في السعودية.. مقهى لعشاق الكلاب

إعادة فتح مساجد غزة

فنانة شهيرة تثير الجدل بملابسها أثناء تقديم العزاء في أمير الكويت

مستشار "ترامب" يفجر صدمة: وضعه خطير

ترامب
ترامب
 
السبت، 03-10-2020 03:27 م محمد فضل - متابعات

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم السبت عن مستشار لترامب قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلا: "الوضع خطير".
وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن ترامب يعاني من حالة التعب والنهك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".
ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة ترامب.
وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب للشبكة إن الرئيس "على ما يرام الآن لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".
من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ"سي إن إن" أن حالة ترامب أخطر مما لدى قرينته ميلانيا التي أصيبت بالوباء أيضا، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس.
وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.
 

إقرأ ايضا

5f7249b1328ab

أخبار سارة من السعودية لجميع المسلمبن

1fd83aba-bf92-4d0f-bc6c-446dcc1e727a

حكم بسجن داعية سعودي وإغلاق حسابه على "تويتر"

Capture

سر ارتداء سلطان عمان العمامة البيضاء في عزاء أمير الكويت

أخبار متعلقة

ترامب

أول تغريدة لـ" ترامب" من داخل الحجر الصحي

ترامب

فريق طبي لن تتوقعه يعالج ترامب .. تعرف عليه

ترامب

البيت الأبيض يعلن اسم الدواء الذي تناوله ترامب لمواجهة كورونا .. هذا هو اسمه

ترامب

طبيب بالبيت الأبيض يفجر مفاجأة مدوية عن علاج ترامب من فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب سيعمل من المستشفى خلال الأيام المقبلة

ترامب

هل يحذف ترامب من لائحة الانتخابات بعد إصابته بكورونا؟