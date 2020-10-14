مستشار بن زايد يكشف عن أخطر ما ورد في رسائل هيلاري كلينتون: قرار سيادي من السعودية

مستشار بن زايد يكشف عن أخطر ما ورد في رسائل هيلاري كلينتون: قرار سيادي من السعودية

كشف الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن رسالة مهمة جدًا وردت ضمن رسائل هيلاري كلينتون المسربة.



وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: مما ورد في تسريبات #بريد_هيلاري رسالة قوية من الرياض وأبوظبي لواشنطن تقول: إرسال قوات درع الجزيرة للبحرين 2011 هو قرار خليجي سيادي غير قابل للنقاش شاءت أمريكا ام أبت وعلى واشنطن ان تدرك من الآن فصاعدا ان هناك خليج جديد بلغ من الثقة بالنفس ليقول لا والف لا لوزيرة خارجية أمريكا.

