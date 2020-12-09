مستشار بن زايد يفجر مفاجأة عن تغريدته المثيرة للجدل: لا أحد يزايد على حبي لـ السعودية

الأربعاء، 09-12-2020
06:47 ص
أحمد عادل شعبان
أكد الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - أن حبه للمملكة العربية السعودية
لا مزايدة عليه.
وقال في تغريدة عبر تويتر: خلال يومين وردتني ردود متشنجة من جهلة لا يدركون أني قضيت اسعد سنوات الطفولة بين اهلي بالسعودية
ولا احد ينزع ذلك من قلبي ولا يعرفون اني انتقد احيانا مواقف الإمارات لكن لا اسمح لنفسي انتقاد مواقف السعودية
لما لها من محبة. للجهلة ان سامحتكم في الدنيا فلن أسامحكم أمام الله في الآخرة.
و كان عبدالله أعلن حذف التغريدة التي أغضبت السعوديين قائلا: لأنها أثارت الكثير من الجدل واللغط فقط تم حذف التغريدة.
وحدث نقاش بين الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله والكاتب السعودي تركي
الحمد بسبب تغريدة كتبها "عبدالله" حول دور الإمارات في المصالحة مع قطر
وسط أنباء تحدثت عن خطوات لمصالحة دول الخليج مع قطر برعاية كويتية.
وقال "عبدالله" في تغريدة عبر تويتر: لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة.
و رد الكاتب السعودي تركي الحمد على تلك التغريدة قائلا: كل الحب والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنك بالغت هنا كثيرا دكتور عبدالخالق. لو قلت أنه لا مصالحة إلا باتفاق الدول الأربع، لكان الأمر مقبولا ومنطقيا، أما أن
تجعل الإمارات هي سيدة القرار بلا منازع، فهذا أمر ينفيه واقع الحال، فلا تجعل وطنيتك شوفينية تحجب عنك النظر.