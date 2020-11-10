الثلاثاء، 10-11-2020
07:32 م
الطيب حسين
نقل الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، ما أسماه "جديد المشهد الأمريكي" اليوم الثلاثاء.
وكتب عبر "تويتر" أنه يبدو أن الرئيس دونالد ترامب
لن يغادر البيت الأبيض بسلام، موضحًا أن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ لا يعترف بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن
.
وقال: "جديد المشهد الأمريكي: يبدو ان الرئيس ترامب
لن يغادر بسلام ووئام ولن يعترف بالهزيمة وواثق أن إعادة فرز الأصوات ستكون لصالحه وحصل على أكبر دعم من زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الذي ذكر ان من حق الرئيس ترامب
الذهاب للقضاء وأكد انه لا يعترف بجو بايدن
رئيسا حتى إشعار آخر".