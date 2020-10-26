الإثنين 26 أكتوبر 2020
توقيت مصر 08:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق ناري لـ ساويرس على منتقدي ضيوف مهرجان الجونة

شوبير يكشف رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

هيئة كبار العلماء السعودية تدعو «عقلاء العالم» لإدانة الإساءة للرسول

حقيقة إقالة طارق يحيى من منصبه في الزمالك بأمر مرتضى منصور

نهضة بركان بطلا لكأس الكونفيدرالية بعد الفوز على بيراميدز

هذا ما قاله الفنان حمادة هلال عن أغنيته المثيرة للجدل

أول تعليق رسمي من السعودية تجاه الرسوم المسيئة للرسول

السعودية: بيان قوي تنديدًا بالإساءة إلى النبي (ص): جهلة

فرنسا تسجل اكثر من 50 ألف إصابة كورونا اليوم

ADS
 

مستشار بن زايد: الرئيس الفرنسي ماكرون على حق فيما قاله

عبد الخالق عبدالله
مستشار بن زايد: الرئيس الفرنسي ماكرون على حق فيما قاله
 
الإثنين، 26-10-2020 05:56 ص أحمد عادل شعبان
أكد الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - أن الرئيس الفرنسي ماكرون على حق.

وقال في سلسلة تغريدات عبر تويتر: المعادلة بسيطة وواضحة: عندما يهاجم اردوغان ماكرون فاعلم أن ماكرون على حق.

وأضاف: قال ماكرون: الإسلام الانعزالي في فرنسا يعيش أزمة حرية التعبير والتفكير مقدسة لن نتخلى عن رسوم ساخرة مهما كانت مستفزة لا مكان للتطرف في فرنسا سيتم إغلاق جمعيات إسلامية تدعو للعنف اندفع اردوغان ينتقد فرنسا اتهم اردوغان ماكرون انه مختل عقليًا إمعة من الناس اصطفوا معه.

وأردف: بلغ عدد المساجد في فرنسا 2260 مسجدًا وعدد المسلمين في فرنسا نحو 5 مليون مسلم وعدد الكنائس في فرنسا 10988 كنيسة وعدد المسيحين 65 مليون مسيحي وال 5 مليون مسلم في فرنسا يعيش معظمهم حياة آمنة وحرة وكريمة ربما لا يحصل عليها 1,5 مليار مسلم في 50 دولة مسلمة.
 

إقرأ ايضا

مفتي المملكة العربية السعودية و رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

هيئة كبار العلماء السعودية تدعو «عقلاء العالم» لإدانة الإساءة للرسول

news-190820-saudi4

السعودية: بيان قوي تنديدًا بالإساءة إلى النبي (ص): جهلة

20190415_1555353106-737394

عاجل.. فرنسا تستغيث وتدعو إلى عدم مقاطعة بضائعها

أخبار متعلقة

news-190820-saudi4

السعودية: بيان قوي تنديدًا بالإساءة إلى النبي (ص): جهلة

20190415_1555353106-737394

عاجل.. فرنسا تستغيث وتدعو إلى عدم مقاطعة بضائعها

download

مسئول سعودي سابق يُفحم "ماكرون"

download (5)

لوبان: الإسلام الراديكالي عدونا ويجب أن نشن عليه الحرب

EktSOotXIAMfa1i

"إلا رسول الله".. "التعاون الخليجي" ينتفض ضد "ماكرون"

الرئيس الفرنسي

" ماكرون " يتصدر "تويتر" السعودية بعد تعليقاته عن الرسوم الساخرة