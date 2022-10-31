مساج وشذوذ.. ضبط 16 شابًا وفتاة متلبسين بالجُرم في الكويت (صور)

الإثنين، 31-10-2022
01:11 م
أفادت وسائل إعلام كويتية، أن الحملات التي شنتها اللجنة الثلاثية في منطقة
أبوحليفة عن ضبط 16 متشبهاً بالنساء داخل معاهد صحية
متخصصة بالمساج في الكويت
،
بالإضافة إلى ضبط وافدة متغيبة منذ أكثر من 11 عاماً في سوق المباركية، وجارٍ
إبعادهم عن البلاد.
وأفادت مصادر مطلعة حسب صحيفة «الراي» الكويت
ية، بأن هذه الحملات تأتي ضمن
مهام اللجنة لضبط مخالفي قانون العمل وكل ما تتم ممارسته من أعمال مخالفة للقانون
والآداب العامة. وعن ضبطية معاهد المساج، قالت المصادر إن «معلومات وردت عن وجود
عدد من المتشبهين يقدمون أعمالاً منافية للآداب وخدمات خاصة للزبائن مقابل 20
ديناراً داخل الغرف التي تم تجهيزها بطريقة مشبوهة، يمارس داخلها الرذيلة حسب طلب
الزبون والوقت المحدد»، لافتة إلى أنه تم توقيف 16 متشبهاً، إضافة إلى ضبط أدوات
ومعدات تستخدم لممارسة الرذيلة.
أما عن توقيف المتغيّبة، فأشارت إلى أنها تم توقيفها في سوق المباركية،
وتبيّن أنها وافدة متغيّبة منذ 11 عاماً.
واختتمت المصادر أن الجهات المعنية في اللجنة الثلاثية لديها ضوء أخضر تجاه
أي ممارسات غير أخلاقية تمارس في المعاهد الصحية وغرف «المساج» بتعليمات مباشرة
بعدم التهاون وضرب تلك المواقع على مدار الأسبوع، وأن جميع المخالفين تمت إحالتهم
إلى جهات الاختصاص، تمهيداً لإبعادهم عن البلاد.