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مسئول سعودي يكشف هذا الأمر بشأن بلاده
الجمعة، 25-09-2020 09:51 م الطيب حسين
كشف نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، عن مكانة بلاده بين الدول والجهات المانحة.

وقال إن السعودية "من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية في العالم". 

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الاجتماع الوزاري الذي نظمته الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حول الاحتياجات الإنسانية العالمية، مع أكبر عشرة مانحين في العالم للمساعدات، على هامش أعمال "الدورة ٧٥" للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد على أن المملكة لم تميز في مساعداتها ضد أي جهة أو شخص على أسس سياسية أو عرقية أو دينية.

ولفت إلى أن المملكة قدّمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار كمساعدات إنسانية استفادت منها 81 دولة.


 

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