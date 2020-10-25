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مسئول سعودي سابق يُفحم "ماكرون"

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ماكرون
 
الأحد، 25-10-2020 06:35 م الطيب حسين
انتقد الأكاديمي السعودي، عبد العزيز التويجري، المدير العام السابق، للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ازدواجية حرية التعبير في فرنسا.


وكشف عبر حسابه على "تويتر"، مصير مفكريْن فرنسيين انتقدا إسرائيل.

وقال: "عندما أنكرَ البروفيسور الفرنسي روبرت فوريسون أعداد ضحايا الهولوكوست حُوكِم عام 1990 وطُرِدَ من جامعة ليون عام 1991، وعندما أصدَرَ البروفيسور الفرنسي روجيه جارودي عام 1996 كتابه الأساطير المؤسِّسة للسياسة الإسرائيلية حُوكم وصدر حُكمٌ عليه بالسجن مدة عام".

يأتي هذا وسط حملة يتزعمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

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