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مريم آل ثاني: لست شقيقة أمير قطر

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مريم آل ثاني: لست شقيقة أمير قطر

أمير قطر
أمير قطر تميم بن حمد ووالده
 
السبت، 16-01-2021 10:48 ص محمود أبوسعد

أحرجت سيدة قطرية تدعى مريم آل ثاني، العديد من المواقع المصرية والعربية، نظرا لمعلومات خاطئة تم نشرها عنها، حيث قالت الصحف إنها شقيقة الأمير تميم بن حمد، وهو ما نفته جملتاً وتفصيلاً.
ونشرت آل ثاني عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صورة من خبر بعنوان، «شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم»، وعلقت  في التغريدة على الخبر قائلة، «وجب التوضيح بأني لست شقيقة سمو الأمير، واستخدام الصورة في غير محله،لأن الصورة تعود للشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني،أرجو تحري الدقة عند النقل».
وكانت آل ثاني نشرت تغريدة مساء أمس الجمعة، أعلنت فيها وفاة الشيخ سعود ب جاسم جاء نصها كالتالي، «انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعود بن جاسم بن علي بن عبدالله آل ثاني، وستقام الصلاة عليه غداً السبت بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في الريان القديم، والدفن في مقبرة الريان. إنا لله وإنا إليه راجعون».
فظنت الصحف إنها شقيقة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ولكنها سرعان ما نفت ذلك.



 

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