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مرسوم كويتي بإسقاط الجنسية عن ضابطين والكشف عن السبب

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الأحد، 15-09-2024 01:15 ص


صدر مرسوم كويتي بإسقاط الجنسية عن علاء حسين علي الخفاجي الجبر ومحمد حمد فهد الجويعد.

وأوضح حساب "المجلس" الكويتي أن هذا القرار يستند إلى المادة 14/2 من قانون الجنسية، التي تنص على إسقاط الجنسية في حال عمل الشخص لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو إذا قُطعت العلاقات السياسية معها.

يُذكر أن علاء حسين كان ضابطًا كويتيًا تعاون مع نظام صدام حسين خلال الغزو العراقي للكويت، حيث شكل ما سُمي بـ"الحكومة المؤقتة"، ويقضي حاليًا عقوبة السجن المؤبد في السجون الكويتية.

أما محمد حمد فهد الجويعد، فقد كان يعمل رقيبًا في الجيش الكويتي وتعاون مع نظام صدام حسين أثناء الغزو، وقام بتقديم معلومات أمنية لصالح النظام العراقي. تم القبض عليه في عام 2003 ضمن شبكة تجسس كانت تتعاون مع العراق.

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