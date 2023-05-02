مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

الثلاثاء، 02-05-2023
11:47 ص
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية صدور مرسوم أميري
بحل
مجلس الأمة، مساء أمس الإثنين.
وجاء نص البيان : احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة
الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية
الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية
والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار
ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها
المنشودة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء - وبعد موافقة مجلس الوزراء تقرر حل مجلس
الأمة.
كان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق، اليوم، على مشروع مرسوم
بحل مجلس الأمة ورفعه لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.