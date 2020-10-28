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مذيع الجزيرة: أنا مسيحي ولكن!

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جلال شهدا
 
الأربعاء، 28-10-2020 03:54 م محمد فضل

أعلن المذيع اللبناني المسيحي بقناة الجزيرة القطرية، جلال شهدا، رفضه وشجبه للتطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال شهدا في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “أنا جلال شهدا، العربي المشرقي المسيحي، أرفض بشدة وأشجب التطاول على نبي الإسلام، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام”.
وأرفق شهدا تغريدته بصورة مكتوب عليها: “محمد صلى الله عليه”، وسط إشادات في التعليقات من زملاء مسلمين له بتلك الخطوة.
كما أعاد نشر تغريدة الإعلامية اللبنانية غادة عويس (مسيحية الديانة) قالت فيها: “أرفض جرح مشاعر المسلمين أو تعميم الإرهاب عليهم وربطه بالإسلام”.
وتعرضت فرنسا لموجة من الإدانات في العالم الإسلامي بعدما قال الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق هذا الشهر، إن المدرس الفرنسي الذي قطع أحد الإسلاميين المتشددين رأسه بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، خلال حصة دراسية عن حرية التعبير، كان “يجسد الجمهورية”، وإن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية”.
 

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