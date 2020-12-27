مذبحة في ولاية أمريكية والشرطة تطالب المواطنين بالتزام منازلهم

الأحد، 27-12-2020
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
ألقت قوات الشرطة في
مدينة روكفورد بولاية إلينوي الأمريكية القبض علي المتهم بإطلاق النار في قاعة
للبولينج
، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص و إصابة 3 آخرين بجروح مساء أمس .
و قالت الشرطة علي
صفحتها الرسمية علي " تويتر:"أن إطلاق النار تم قرب دون كارتر
لينز في شارع إي. ستيت .. تجنبوا المنطقة،
لافتة إلي أنه تم إلقاء
على
مشتبه به...و التحقيق جار"، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
في
سياق متصل بثت محطات التلفزيون المحلية صورا لعربات الشرطة وهي تحاصر المكان ولم
يتم الإعلان عن الدافع وراء الحادث حتى الآن " .
كما
نشرت صالة البولينج
علي صفحتها علي الفيسبوك رسالة دعت فيها الناس إلي الصلاة .