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مذبحة في أندونيسيا.. مقتل 170 وإصابة 180 في اشتباكات أثناء مباراة كرة قدم (صور)

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اشتباكات
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الأحد، 02-10-2022 11:55 ص
 أعلن مسؤول إندونيسي، صباح الأحد، أن عدد قتلى حادث التدافع في مباراة كرة القدم بإندونيسيا وصل إلى 174 قتيلا. وقال إميل دارداك، نائب حاكم مقاطعة جاوة الشرقية لوسائل إعلام محلية، إن عدد قتلى حادث التدافع الذي وقع في مباراة لكرة القدم في مالانج وصل إلى 174 قتيلا.

وكانت الشرطة الإندونيسية أعلنت مساء السبت، وفاة 129 شخصا وإصابة 180 آخرين، إثر أعمال شغب عقب مباراة ديربي في ستاد شرقي جزيرة جاوة.

وأكدت المعلومات أن أنصار نادي أريما اشتبكا مع مشجعي بيرسيبايا سورابايا الجاوي بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.

كما أوضح مسؤولون أن أعمال الشغب اندلعت عندما اندفع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا الملعب على الفور.

وأوضحت الشرطة أن معظم القتلى سقطوا بسبب تدافع الجماهير خلال المباراة.








 

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