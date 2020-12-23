مذبحة جديدة في فرنسا.. ضحيتها أفراد الشرطة

الأربعاء، 23-12-2020
08:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت
وسائل إعلام فرنسية صباح اليوم عن مذبحة
جديدة راح ضحيتها 3 من رجال الشرطة
و
إصابة رابع داخل مقاطعة " بوي دي دوم " وسط فرنسا
.
و
أِارت وكالة " فرنس برس " إلي أن 3 من عناصر قوات الدرك الفرنسي قتلوا و
أصب رابع برصاص رجل يبلغ 48 عام أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة علي سطح أحد المنازل بعد
بلاغ عن عنف منزلي ضد المرأة ، لافتة إلي أن مطلق النار من الممكن أن يكون مختل
عقليا .
جدير
بالذكر أن المسلح أطلق النار في البداية وقتل و أصاب عدد من رجال الشرطة
قبل أن يشعل النار في المنزل ، ولكن تم إنقاذ
المرأة .