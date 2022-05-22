مدينة سعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

الأحد، 22-05-2022
10:24 ص
كشف أستاذ المناخ
السعودي بجامعة القصيم "سابقاً"،
الدكتور عبدالله المسند
، عن مدينة سعودية سجلت أعلى درجة في العالم.
وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"سجلت
مكة المكرّمة ظهر يوم أمس ثالث أعلى درجة في العالم، حيث بلغت 48 درجة مئوية".
وتوقع المسند، نشاطاً للرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية،
لافتا إلى أنها قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والمدينة المنوّرة
وحائل وشمالي الحدود الشمالية، كما تكون الرياح شمالية نشطة على أجزاءٍ من الشرقية.
وأبان:"متوقع يوم غد الإثنين، نشاطاً واسعاً في الرياح
الشمالية والشمالية الشرقية؛ قد يثير الغبار على نطاق واسع إقليمياً".