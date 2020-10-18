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مدينة خليجية تقرر إقامة الأفراح

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مدينة خليجية تقرر إقامة الأفراح
 
الأحد، 18-10-2020 09:40 م الطيب حسين
كشفت وسائل إعلام إماراتية اليوم الأحد، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، قررت السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس.

ووقررت اللجنة إقامة الافراح اعتبارا من 22 أكتوبر الجاري، مع مراعاة تطبيق تدابير الوقاية من فيروس كورونا.


وسمحت اللجنة برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، باستئناف إقامة حفلات الأعراس في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، اعتبارا من 22 أكتوبر الجاري، حرصا على التيسير على المجتمع وتمكينه من الاحتفال بمثل هذه المناسبات الاجتماعية السعيدة وفق التقاليد السائدة، مع مراعاة التطبيق الدقيق لمجموعة من الاشتراطات والتدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين في مثل تلك المناسبات.

وشددت اللجنة على أهمية تعاون الأسر والعائلات في تأكيد التطبيق الدقيق لكافة اشتراطات السلامة، لضمان تحقيق الهدف الأول من هذه الإجراءات في الحفاظ على صحة الأفراد وتجنيبهم التعرض للإصابة بفيروس كورونا أو انتشار العدوى بين الحضور.

وتضمنت التدابير ألا يزيد عدد المتواجدين داخل القاعة على 200 شخص وألا يزيد في الخيام والمنازل على 30 شخصا كحد أقصى، بالإضافة إلى إلزامية ارتداء الكمامات.

 

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