مدرس يفوز بـ 15 مليون جنيه و يمنحها لهؤلاء

الجمعة، 04-12-2020
02:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
تمكن المدرس الهندي رانجيت ديسالي
من الفوز بجائزة المعلم العالمية هذا العام لعمله علي تعليم الفتيات و معظمهن من
مجتمعات قبلية فقيرة في مدرسة قروية غرب البلاد .
وفور إعلان النتيجة فجر ديسالي مفاجأة سعيدة لباقي المنافسين البالغ عددهم
9 مدرسين ، حيث قرر اقتسام الجائزة
البالغة قيمتها مليون دولار
أي ما يعادل 15.68 مليون جنيه مصري ، ومنح كلا منهم 55
ألف دولار .
و أعلن منظموا الجائزة أنه تم تكريمه لمساهمته في تغيير فرص الحياة لفتيات
المدرسة " زيلا باريشاد " الابتدائية في باريتيوادي بولاية مهاراشترا .
و أعلن عن الجائزة الممثل والكاتب ستيفن فراي خلال الحفل الافتراضي الذي
جري بثه من متحف التاريخ الطبيعي في لندن
، إلا أن ديسالي تلقي الخبر وهو مع أهله
في الهند .
جدير بالذكر أن ديسالي بدأ مشواره المهني عام 2009 في المدرسة التي كانت
مقامة في مبني مهدم بجوار " مزرعة للماشية " وكان الإقبال علي المدرسة
ضعيف إلي جانب انتشار ظاهرة زواج المراهقين ، كما أن المنهج الدراسي كان بنفس
اللغة لذلك تعلم ديسالي اللغة وترجم الكتب الدراسية المقررة كي تفهمها الفتيات ،
وصمم برنامج رقمي خاص لكل طالب ويجري
استخدام نظامه الآن في كل الهند وو صلت الآن نسبة الحضور إلي 100% و تخرجت احدي
فتيات القرية من الجامعة .