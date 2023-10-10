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محو كل شئ.. فيديو يوثق دمار غير مسبوق في غزة نتيجة قصف الاحتلال

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غزة
الثلاثاء، 10-10-2023 02:13 م


وثق مقطع فيديو حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.
وأظهر الفيديو تدمير وانهيار عدد كبير من العمائر السكنية، والمساجد، بعد قصفها بالطيران الإسرائيلي.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن كل مكان يوجد فيه حماس، سيتحول لساحة دمار، كما طالب الإسرائيليين بالصبر، قبل أن يتم تحقيق النصر الذي "سيترك صدى للأجيال المقبلة".
وفي كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أشار إلى أن "الخطوة الأولى كانت تطهير البلدات المحيطة بقطاع غزة من المسلحين".
وأشار نتنياهو إلى أن "صور الدمار في قطاع غزة وأماكن تواجد حماس"، هي البداية لما هو قادم.
وأضاف: " ما سنفعله بأعدائنا سيبقى صداه لأجيال مقبلة.. تنتظرنا أيام صعبة ومصممون على الانتصار".
وحذر نتنياهو الإسرائيليين من الانسياق نحو ما أسماه "بالأخبار الزائفة".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هناك الكثير من الأخبار الزائفة لإخافتنا ثل الحديث عن العشرات من الأنفاق لداخل إسرائيل، والأنباء عن إبلاغ المخابرات المصرية لنا بهجوم حماس مسبقا".
وتوجه بعدها بالشكر للرئيس الأميركي جو بايدن، والمجتمع الدولي، بسبب "الدعم غير المسبوق" لإسرائيل.
وقال نتنياهو: " في النهاية الأعداء سيدركون أن ما فعلوه كان خطأ فادحا".


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