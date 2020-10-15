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محمد بن راشد يهنئ زوجته ويوجه لها رسالة مؤثرة

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محمد بن راشد
 
الخميس، 15-10-2020 07:34 م محمد فضل

وجه نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة إلى زوجته الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام.
وقال بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10 ملايين وجبة في بداية أزمة كورونا.. هند أقرب الناس للناس.. وأسرع النساء للخير”.
ونالت الشيخة هند بنت مكتوم جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني للعام 2020، وذلك عن حملة “10 ملايين وجبة”، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات.
 

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