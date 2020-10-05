محمد بن راشد آل مكتوم يعلن تقديره للمرأة الإمراتية وإسهامتاها

الإثنين، 05-10-2020
09:35 م
المصريون
أعلن
الشيخ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي، تقديره وامتنانه لدور المرأة الإمراتية وإسهاماتها في بناء وتطور دولة
الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية، لافتاً إن دعمها يعزز دورها كشريك اساسي
ورئيسي في التنمية في كافة المجالات وصناعة مستقبل مشرق.
ومن
جانبه هنّأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي، الفائزين بمؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين.
و جاء
ذلك بمناسبة إعلان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
عن الفائزين بالدورة الثالثة
لمؤشر التوازن بين الجنسين على المستوى الاتحادي، والذي أضيف إليه هذا العام فئة
جديدة للقطاع المالي والمصرفي، حيث أصبح المؤشر يشتمل على 4 فئات هي: أفضل شخصية
داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة
لدعم التوازن، وأفضل جهة مصرفية ومالية داعمة للتوازن.