"محمدوف" يهين ماكرون يصورة بالغة: قبح الله وجهك

الجمعة، 30-10-2020
06:21 م
الطيب حسين
هاجم الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل اتحاد " UFC" للفنون القتالية المختلطة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، اليوم الجمعة.
وجاء هذا عقب تبني الأخير حملة للإساءة للإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
ونشر حبيب صورة مسيئة للرئيس ماكرون
عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" وعلق عليها قائلا باللغة العربية: "قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية. أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب.. نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى. صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين".
وكتب: "إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا".