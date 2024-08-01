محلل سياسي أوروبي يكشف كيف حددت إسرائيل مكان هنية بدقة

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الخميس، 01-08-2024 10:27 ص

 

 

قال المحلل السياسي الأوروبي " إيلايجا مانييه"، إن اسرائيل اغتالت إسماعيل هنية باستخدام برنامج تجسس تم تثبيته على هاتفه عبر تطبيق واتساب.

 

وأشار  مانييه في حسابه على منصة "إكس" إلى تقارير أفادت أن إسرائيل قامت بزرع برامج تجسس متطورة عبر رسالة في الواتساب أرسلت إلى  إسماعيل هنية. وسمحت للمخابرات الإسرائيلية بالتعرف على موقعه الدقيق في الشقة"، دون أن يحدد الصحفي مصدر هذه البيانات.

 

 

وذكر الصحفي أن "إسماعيل هنية سبق أن تحدث هاتفيا مع ابنه، قبل أن يتم اغتياله"، ووفقا له، يمكن أن تكون برامج التجسس مشابهة لـ "برنامج Pegasus  الذي طورته شركة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية NSO Group".

وبحسب مانييه، فإن هذه التكنولوجيا تسمح بمراقبة الهدف في الوقت الفعلي وتوفر إمكانية استهداف دقيق.

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