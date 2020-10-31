السبت، 31-10-2020
02:41 م
وكالات- الدويني فولي
نجا تطبيق
الفيديو الشهير ”تيك توك
“، مرة أخرى، من الحظر
في الولايات المتحدة
، بعد أن أوقفت قاضية في ولاية بنسلفانيا الجمعة ”مؤقتا“ حظر
ا كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر، ردا على دعوى قضائية من ثلاثة مستخدمين للتطبيق
.
وقالت قاضية بالمحكمة الجزئية ويندي بيتلستون إن الحظر
، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر ”سيكون له تأثير كبير مثل الإغلاق داخل الولايات المتحدة
، حيث إنه (تيك توك
) منصة للنشاط التعبيري يستخدمه ما يقرب من 700 مليون شخص على مستوى العالم“.
وأرجعت القاضية بيتلستون قرارها إلى ”استخدام المدعين للمنصة لتحقيق دخل والحصول على فرص مهنية“.
وتم رفع الدعوى من جانب ثلاثة من المستخدمين المؤثرين على تطبيق
”تيك توك
“، بحجة أن الحظر
الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”سيضر بأعمالهم على المنصة“.
وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت حجب تطبيق
”تيك توك
“ الذي صممته شركة صينية، معتبرة أن التطبيق
يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، ويمكن بيكين من الوصول إلى بيانات شخصية لأعداد كبيرة من الأمريكيين.