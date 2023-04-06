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محكمة أمريكية تصدم ممثلة إباحية وتغرمها لصالح ترامب

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ترامب والممثلة
Native
Teads
الخميس، 06-04-2023 10:04 ص

 

أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية في كاليفورنيا، الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بدفع رسوم قانونية للرئيس السابق دونالد ترامب بقيمة 122 ألف دولار نظير أتعاب محاماة في قضية تشهير خسرتها، ما اعتبره ترامب انتصاراً قانونياً.

 

وحقق الرئيس السابق هذا الانتصار ضد دانيلز بعد ساعات من إدانته في قاعة محكمة مانهاتن أمس الثلاثاء فيما يتعلق بدفع أموال لإسكات النجمة الإباحية خلال حملته الرئاسية عام 2016.

فقد أمرت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة أمس، دانيلز بدفع 121.972 دولاراً لترامب كرسوم قانونية ناجمة عن دعوى تشهير عام 2018 رفعتها ضده ورُفضت لاحقاً، تضاف إلى أكثر من 500 ألف دولار أخرى أمرتها المحكمة بدفعها، بحسب "نيويورك بوست".

 

 

تعليق ترامب

وفي هذا الشأن علق ترامب عبر حسابه في "تروث سوشيال" "منحتني محكمة الدائرة التاسعة للتو 122000 دولار".

وتعود القضية حين زعمت دانيلز أن رجلاً لم تذكر اسمه هددها، وطلب منها ترك ترامب وشأنه بعدما تحدثت في مقابلة مع مجلة "إن تاتش ماغازين" في 2011 عن علاقة تربطها بالملياردير الأميركي في عام 2006، رغم أن المجلة لم تنشر مقابلتها.

وفي عام 2018، اتهم ترامب دانيلز بالكذب بشأن "الرجل الذي لم تذكر اسمه" وتهديداته، واصفاً ما فعلته بالاحتيال مما دفع الأخيرة إلى مقاضاته.

 

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