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محامي " ترامب " يؤكد حدوث عمليات تزوير

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 20-11-2020 10:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد رودي جولياني ، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدوث عمليات تزوير في العديد من الولايات ، دون الاستناد إلي أدلة عن هذا التزوير .
واتهم جولياني الديمقراطيين باعتماد خطة ممنهجة لتزوير نتائج الانتخابات في المدن الكبرى مثل فيلادفيا و ديترويت .
و حدد مستشارو ترامب القانونيون بالإضافة إلي محاميه الشخصي  طريق النصر حسبما وصفوه خلال  مؤتمر صحفي في واشنطن ، وذلك بالرغم من خسارة 3 دعاوي قضائية أمس الخميس في جورجيا و بنسلفانيا و أريزونا .
و صرحت بعض المصادر لـ" رويترز " أن سياسة ترامب للاحتفاظ بالسلطة تتركز علي إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة التي فاز بها بايدن .

 

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