محامية تنهي حياتها شنقًا وقطع عضو حساس لرجل.. 5 جرائم غريبة خلال ساعات بالعراق

السبت، 08-10-2022
09:33 ص
شهد العراق
مجموعة من الجرائم العنيفة خلال الساعات القليلة
الماضية، شملت مناطق متفرقة من البلاد.
وتنوعت الجرائم، التي أعلن عنها مسؤولو الأمن بحسب وسائل
إعلام محلية، ما بين قتل وانتحار وصعق ومشاجرة، وحتى قطع عضو حساس
.
انتحار محامية
كشف مصدر أمني عن انتحار شابة، تعمل في مجال المحاماة، في
محافظة كركوك شمال العراق
.
وتبلغ الشابة الراحلة 25 عامًا، وأقدمت على الانتحار شنقًا
داخل منزلها، الواقع في حي العلماء. وحتى الآن لم تكتشف جهات الأمن سبب انتحار المحامية
.
إصابات في مشاجرة
في بغداد، نشبت مشاجرة بين الأهالي في قضاء الحسينية شمال
العاصمة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص إثر استخدامهم "أسلحة خفيفة" وفق وسائل إعلام
محلية.
وذكر مصدر امني أن المصابين بينهم شخص يعمل في وزارة الداخلية،
وآخر في الدفاع، وتم نقلهما ضمن البقية إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع التحفظ عليهم
لإتمام التحقيقات.
وفاة مسنة صعقا بالكهرباء
وفي العاصمة كذلك، فارقت مسنة، عُمرها 71 عامًا، الحياة بعد
تعرضها لصعقة كهربائية.
ونوه مصدر أمني، بحسب صحف محلية، بأن السيدة لقيت مصرعها
صعقُا داخل منزلها، الكائن في قضاء الحسينية شمال العاصمة.
بتر عضو ذكري
استمرارًا في العاصمة، شهد حي الأمانة، شرق بغداد، مشاجرة
تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض بين شخصين.
وانتهت المشاجرة، التي اشتعلت بسبب خلافات عائلية، إلى بتر
العضو الذكري لأحد طرفي الصراع، والذي نُقل سريعًا إلى المستشفى لإسعافه.
مشاجرة ثالثة
تسبب أطفال في اشتعال مشاجرة في حي أور شرق بغداد، نشبت بين
قاطني الدور المتجاورة.
وبحسب صحف محلية، تطور الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار، ترتب
عليه تدخل الجهات الأمنية وضبط طرفي النزاع للتحقيق معهما.