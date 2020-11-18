مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة برئاسة الملك

الأربعاء، 18-11-2020
09:29 ص
المصريون
عقد مجلس الوزراء السعودي
، جلسته الأسبوعية مساء أمس الثلاثاء ـ عبر
الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان
بن عبد العزيز آل
سعود، رئيس مجلس الوزراء
.
وفي بدء الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين ، عن خالص التعازي وصادق
المواساة لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة،
وللشعب البحريني، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس
محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وما جرى خلاله من بحث العلاقات
الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما ناقش مجلس الوزراء
آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية،
ومستجدات فيروس كورونا، وأصدر القرارات
الآتية، حسب وكالة الأنباء السعودي
ة
"واس":
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودي
ة وجامعة نايف العربية
للعلوم الأمنية.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة
العربية السعودي
ة ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في مجال المستحضرات
الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.
إسناد رئاسة الجانب السعودي
في اللجنتين المشتركتين (الجنوب إفريقية،
والتونسية)، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
رابعاً :
الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي.
خامساً :
الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصادرين في دورته (التاسعة والثلاثين) القاضيين باعتماد القانون (النظام)
الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد
لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سادساً :
تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً ـ ممثلين عن القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة
الهيئة السعودي
ة للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهم :
1 ـ الأستاذ /
عبدالله بن فهد الفصام.
2 ـ الأستاذ /
عبدالسلام بن محمد المطلق.
3 ـ الأستاذ /
عبدالله بن سعود بن مرشود الرميح.
4 ـ الأستاذ /
عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.
5 ـ الأستاذ /
رامي بن خالد التركي.
6 ـ الأستاذ /
إبراهيم بن محمد الجميح.
سابعاً :
الموافقة على عدد من الترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)
وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض).