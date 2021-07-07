مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا فريدًا من نوعه

الأربعاء، 07-07-2021
08:57 ص
نقلت وسائل إعلام سعودية، عن مصادر أن مجلس الوزراء
السعودي ، أصدر قرار
ا
يسمح للمحامين
غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة والتمتع
بالعضوية الأساسية لهيئة المحامين
السعوديين.
ووفقاً لجريدة “الوطن” نص قرار مجلس الوزراء
على الموافقة على تعديل الفقرة
(1) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية
للمحامين
، الصادر بقرار
مجلس
الوزراء رقم (317) وتاريخ 8/ 7/ 1436، وذلك بحذف كلمة «السعوديون» من تعريف
العضوية الأساسية للهيئة.
وكان يقتصر سابقا السماح لمكاتب المحاماة استقدام أجانب على وظيفة مستشار
قانوني، والوظائف المساندة لمكتب المحاماة.