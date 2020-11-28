مجددا .. مشاعل الجلعود تتعرض للاعتداء في الرياض

بالرغم من أنه لم يري إلي عدة أيام علي واقعة الاعتداء التي تعرضت لها
الناشطة السياحية ، مشاعل الجلعود ، في حائل، إلا أنها تعرضت مجددا للاعتداء في
الرياض .
و نشرت الجلعود مقطع فيديو كشفت من خلاله تعرضها للاعتداء بعلبة من "
المخللات " في أحد شوارع الرياض ، حيث قذفها بها شخصا ما .
و قالت في مقطع الفيديو أن أحد الأشخاص كان يسير خلفها بسرعة 90 ثم قام
بإلقاء العلبة عليها ، لافتة إلي أنها لم تبلغ الشرطة ، لافتة إلي أن أحد رجال المرور طلب منها الذهاب إلي القسم
كلمنها ردت عليه قائلة :" ماني فاضية يابن الحلال اليوم مطر ، وصار عندي بند
اسمه " أطلب الله " .
جدير بالذكر أن الناشطة السياحية مشاعل الجلعود قد تعرضت للبصق من أحد
الأشخاص في حائل منذ أيام .