مجددا.. رئيس الوزراء البريطاني يدخل الحجر الصحي

الإثنين، 16-11-2020
12:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
دخل رئيس الوزراء البريطاني
، بوريس جونسون، الحجر الصحي الذاتي بعد
مخالطته لشخص مصاب بفيرور " كورونا
" المستجد .
و أشار مكتب رئيس الوزراء
البريطاني ، إلي أن جونسون بخير و لا
يعاني من أعراض " كورونا" وسيواصل العمل من دوانينج ستريت ، حسبما نشرت
" اليوم السابع " .
يأتي ذلك بناء علي إخطار السلطات الصحية لرئيس الوزراء بضرورة حجر نفسه بعد
مخالطته مصاب بالفيروس .
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني
قد أصيب بفيروس " كورونا"
المستجد في شهر مارس الماضي وشفي منه بعد تنفيذ العزل وبروتوكول العلاج .