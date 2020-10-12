مبلغ ضخم للعثور على طفل مفقود في السعودية

الإثنين، 12-10-2020
07:11 م
الطيب حسين
كشفت وسائل إعلام سعودية، عن رصد عائلة طفل مفقود
لمبلغ ضخم من أجل العثور عليه.
وعرض ذوو الطفل المفقود أمير المفرجي، مبلغ 50 ألف ريال، لمن يدلهم على ابنهم الذي خرج من منزله بحي الشرائع بمكة المكرمة ولم يعد حتى الآن.
وتصدر هاشتاق «#مفقودمكهامير_المفرجي» التريند في تويتر بالسعودية
، وتفاعل المغردون مع الهاشتاق داعين الله بعودة المفرجي لأهله؛ حيث قال صالح الزهراني «اللهم نسألك أن تجمعه بأهله وترده لهم ردًا جميلًا، وكن بهم عونًا ورحيمًا، اللهم اجعل لقاءهم به قريبًا».
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن أمير عبداللطيف المفرجي، البالغ من العمر حوالي 16 عامًا، خرج من منزله يوم السبت الماضي، بحي الشرائع في مكة المكرمة، ولم يعد منذ ذلك الوقت.