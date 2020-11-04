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مبروك "ترامب".. أول قائد دولة يهنئه على الفوز في الانتخابات

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مبروك "ترامب".. أول قائد دولة يهنئه على الفوز في الانتخابات
 
الأربعاء، 04-11-2020 03:30 م الطيب حسين
تقدم رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا، بتهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات الأمريكية، رغم عدم الانتهاء من فرز الأصوات أو إعلان النتيجة.

وكنب رئيس الوزراء السلوفيني عبر «تويتر»: «من الجليّ تمامًا أن الشعب الأمريكي اختار دونالد ترامب ومايك بينس (نائب الرئيس) لفترة أربع سنوات أخرى».

وتابع: «كلما زاد عدد الإرجاءات ونفي الحقائق من قِبَلِ وسائل الإعلام، كان انتصار ترامب أكبر، أهنئ الحزب الجمهوري بتحقيق نتائج قوية في التصويت بمختلف أرجاء الولايات المتحدة».

وتأتي هذه التهنئة على الرغم من الانتخابات الأمريكية على مقعد الرئيس لم تنتهِ بعد، إذ توجد منافسة شرسة بين الرئيس الحالي ترامب ونظيره جو بايدن.

 

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