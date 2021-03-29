مبادرة من بن سلمان لزراعة 50 مليار شجرة مع دول المنطقة

الإثنين، 29-03-2021
04:04 م
متابعات- أمينة عبد العال
أجر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
بن عبد العزيز اتصالات هاتفية بعدد من
قادة الدول لبحث مبادرة " الشرق الأوسط الأخضر " .
و اتصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، بن سلمان
، بكلا من الملك
حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين
و الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير
دولة الكويت و الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في
جمهورية السودان
.
كما اتصل برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق و أمير قطر
الشيخ تميم بن
حمد ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن المبادرة التي أطلقها ولي العهد تهدف إلي الشراكة مع دول
المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج لإعادة التشجير في العالم ، لمواجهة
التحديات البيئية في المنطقة والعالم ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة .